كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسرائيلية تحصر خسائر الاحتلال بعد سقوط 8 صواريخ لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية جديدة على قطاع غزة منذ دقائق ردًا على الـ8 صواريخ التي أطلقتها حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على المستوطنات الإسرائيلية في أشدود وبئر السبع وعسقلان.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، إن حكومة الاحتلال تعتزم مواصلة الهجوم على غزة لساعات طويلة لكبح جماح المنظمات الفلسطينية في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى مقتل شخصين فلسطينيين وإصابة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى تدمير منزل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، روحي مشتهى.

ولفتت الصحيفة إلى إصابات مواطنين إسرائيلين وخسائر في المباني والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية التي تضررت من القصف وهناك شلل في حركة المرور بالشوارع ومحطات القطار.