كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يستعد لغزو برى لقطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أنباء عن استعداد القوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى لمحاصرة قطاع غزة بعد إطلاق المقاتلين الفلسطينيين أكثر من 450 صاروخاً داخل الكيان الصهيونى، وأسفرت عن أول قتيل مدنى إسرائيلى فى أعمال عدائية حدودية بين الجانبين منذ عام 2014.

كما استشهد 7 فلسطينيين، بينهم أم حامل، وطفل رضيع، فى غارات الاحتلال، بينما أصيب أيضاً 3 إسرائيليين، بينهم عجوز عمرها 80 عاماً، عبر صاروخ فلسطيني.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنّ حركة حماس تدفع ثمناُ غالياً لهجماتها ضد إسرائيل.

كما أمر نتنياهو، بتحرك قوات عسكرية كبرى للقطاع المحاصر، مع تأزم وضع الهدنة.

وفى بيان لحكومته صباح اليوم، قال نتنياهو، :"أمرت الجيش صباح اليوم بمواصلة غاراته الكثيفة ضد العناصر الإرهابية فى قطاع غزة" على حد وصفه، وأضاف :"وأمرته بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة.