كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تقصف مبنى جهاز الأمن الداخلي لحماس في حي الرمال بغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها أن الصواريخ الاسرائية استهدفت مقر الأمن الداخلي لحماس في غزة وقامت بتدميره.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين شن غارات على قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمالي مدينة تل أبيب.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية التي تقع في حي الرمال بغزة".

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي "بدأ الجيش بشن غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أرجاء قطاع غزة".

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ومن المواقع التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مبنى يقع في حي الرمال، غربي مدينة غزة، قال إنه لجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، كما قصفت الطائرات مقر شركة الملتزم للتأمين والاستثمار، وسط مدينة غزة.

وتقول إسرائيل إن هذه الغارات تأتي رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على وسط إسرائيل، فجر الاثنين، أدى إلى جرح 7 إسرائيليين، بينهم إصابتان بحالة متوسطة.

وحذر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بغزة، في بيان سابق له، إسرائيل من "تجاوز الخطوط الحمراء".