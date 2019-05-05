كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جو بايدن" يتفوق على "ساندرز" بـ30 نقطة فى استطلاعات الديموقراطيين للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت أحدث استطلاعات للرأى للانتخابات التمهيدية لمرشحى الحزب الديموقراطى للرئاسة 2020، تفوق نائب الرئيس السابق "جو بايدن" على أقرب منافسيه "بيرنى ساندرز" بفارق 30 نقطة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، أجرى الاستطلاع جامعة "هارافارد، وهاريس، فى الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، بعد أيام قليلة من إعلان بايدن انضمامه لسباق الترشح الديموقراطى لانتخابات الرئاسة فى 2020.

وقاد بايدن، السباق بـ44 نقطة، بينما حصل ساندرز على 14 نقطة، ثم تلاه السيناتورة كامالا هاريس بـ9 نقاط، والسيناتورى إليزابيث وارين بـ5 نقاط، والسيناتور كورى بوكر، وبيتو أوركى بـ3 نقاط لكل منهما.