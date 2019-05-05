كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعو أطراف النزاع في أفغانستان لوقف القتال خلال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في أفغانستان، اليوم الأحد، إلى وقف القتال خلال شهر رمضان المبارك، واغتنام فرصة حلول الشهر لإظهار التضامن والتعاطف مع المتضررين من العمليات القتالية.

كابول- سبوتنيك. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، في بيان اليوم الأحد، عشية أول أيام شهر رمضان، إن "الفترة المقبلة هي وقت خاص للصلاة والتأمل للأفغان، وكذلك وقت لإظهار التعاطف مع الأشخاص الأكثر تضرراً من النزاع في البلاد".

وأضاف "نأمل أن يوفر الاحتفال برمضان فرصة لجميع المجتمعات في أفغانستان للاقتراب من بعضها البعض. بهذه الروح تدعو الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال".

Advertisements

وتأتي دعوة الأمم المتحدة فيما تستمر المعارك العنيفة بين القوات الأمنية الأفغانية ومسلحي حركة طالبان على أكثر من جبهة في مناطق متعددة من البلاد.

واليوم شن مسلحون في طالبان هجوما انتحاريا على مجمع قيادة الشرطة وسط مدينة بول خمري مركز ولاية بغلان بشمال البلاد، وأعلنت المصادر الطبية هناك بأن العشرات أصيبوا وقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في الهجوم الذي دام عدة ساعات.

وتبنت حركة طالبان، الهجوم الانتحاري بعربة مفخخة على مجمع لقيادة الشرطة بشمالي أفغانستان، بحسب ما نقله الإعلام.

ونقلت صحيفة "اطلاعات روز" الأفغانية عن بيان للحركة، أن "انتحاريا فجر مدرعة هامفي مفخخة في المبنى".