كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فانى بالهند لـ 16 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "فانى"، الذى ضرب ولاية "أوديشا" شرقى الهند، إلى 16 قتيلا على الأقل.

وذكرت قناة (أنديا تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودى المناطق المتضررة غدا الاثنين، بينما بدأت الحكومة الهندية على الفور أعمال إعادة الإعمار بآلاف القرى التى دمرت.

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يذكر أن إعصار "فانى" يعد الأقوى فى الهند منذ 5 سنوات، فيما تشهد منطقة خليج البنغال موسم الأعاصير المدارية فى الفترة ما بين شهر أبريل وحتى ديسمبر من كل عام.