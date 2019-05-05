كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا ترسل تعزيزات عسكرية للحدود السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجيش التركي، مساء السبت، إرسال تعزيزات عسكرية وذخائر وناقلات جند مدرعة إلى الحدود السورية، حسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأحد.

ووصلت الحافلات الناقلة للجند، وناقلات الكوماندوز المدرعة، والسيارات المحملة بالذخيرة، التي انطلقت من وحدات عسكرية بمناطق مختلفة إلى بلدة ريحانلي بمدينة هاتاي، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

ووفق الصحيفة، فإن المدرعات العسكرية، وقوات الكوماندوز والذخائر، ستتمركز في الوحدات الواقعة على الحدود مع سوريا.

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وتقع بلدة ريحانلي على الحدود مع بلدة إدلب السورية التي تشهد حالياً توترات.

وتنشر تركيا في محافظة إدلب 12 "نقطة مراقبة" بالاتفاق مع روسيا، بهدف متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة.

وشنت تركيا هجوما ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها كـ"تنظيم إرهابي"، في شمال سوريا، وانتهت العملية في مارس من العام الماضي، بالاستيلاء على مدينة عفرين بعد طرد "الميليشيات" الكردية منها.