كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقدان سائحين فرنسيين في بنين قرب بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في دولة بنين، الواقعة في غرب إفريقيا، إنه يُخشى أن يكون سائحان فرنسيان قد اختُطفا في حديقة للحياة البرية بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

أخفق السياح في العودة من جولة في حديقة Pendjari National Park يوم الأربعاء، وفقًا للمنظمة التي تشرف على محمية الحياة البرية في شمال البلاد.

وقال وزير الداخلية، ساكا لافيا، إنه عثر على جثة رجل أفريقي أصيب برصاصة يوم الجمعة في الحديقة.

وكما أوردت "فوكس نيوز"، قال مسؤول حكومي آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السلطات تعتقد أن الضحية يمكن أن يكون سائق السياح.