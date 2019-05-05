موقفهما يثير جدلا في هولندا.. زياش والمزراوي يحسمان قرار الصيام في مباراة توتنهام

أخبر الثنائي المغربي المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، إدارة النادي، بقرارهما في خوض مباراة الفريق القادمة أمام توتنهام الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أروبا، وهما صائمين، وذلك قبل 3 أيام من المباراة.

وحسب صحيفة ” ميرور” البريطانية، فإن الثنائي المغربي، قرر خوض هذه المباراة وهما صائمين، بحكم تزامنها مع شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل داخل النادي.

ونقلت الصحيفة نفسها، تصريح رايموند فيرهايغن، الخبير الهولندي في الإعداد البدني، والذي وصف قرار الثنائي المغربي، بـ” غير المسؤول، وذلك بالنظر إلى اللحظة الحاسمة التي يمر منها النادي، والتي سيكون فيها في حاجة إلى خدمات جميع عناصره، وأن يكونوا في أفضل جاهزيتم البدنية، من بينهم الثنائي زياش والمرزاوي”.

وقال المتحدث نفسه، إن ” خوض زياش والمزراوي هذه المباراة الهامة، دون أكل ولا شراب طوال النهار، يعني احتمال تعرضهما لمضاعفات خطيرة، كما أنهما قد لا يكونا في أفضل حالاتهما البدنية، فنسبة السكر تقل في الدم، واحتمال تعرضهما لمضاعفات عضلية تببقى واردة”.

Advertisements

وأوضح: ” غروب الشمس في هولندا، يكون على الساعة التاسعة و18 دقيقة، ومباراة توتنهام ستنطلق على الساعة التاسعة، لا يمكن لأي لاعب أن يخوض مباراة بهذا الحجم، دون أن يشرب أو يأكل قبل المباراة”.

وكان النادي الهولندي، قد منح حرية اختيار الصيام أو الإفطار للاعبيه المغاربة، في المباريات المهمة القادمة التي تنتظر الفريق، لكن شريطة التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، وذلك من أجل إخضاعهم لبرنامج تدرببي وغذائي خاص، يساعدهم على خوض هذه المباريات بجاهزية بدنية أفضل.

وأكد الناطق الرسمي لنادي العاصمة الهولندية، في تصريح لصحيفة “تيليخراف” الهولندية، يوم الجمعة الماضي، أن ” النادي يحترم معتقدات لاعبيه، ونمنح لهم الحرية الكاملة، إذا أراد اللاعبون الصيام، فلهم ذلك، بالتنسيق مع المدرب والطاقم الطبي”.

وينتظر الفريق الأحمر والأبيض، مجموعة من المباريات الهامة، والتي ستتزامن مع الشهر الفضيل، أولها نهائي كأس هولندا، يوم الأحد المقبل، ثم إياب نصف نهائي دوري أبطال أروبا، أمام توتنهام الإنجليزي، يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى مباراتين هامتين، في الدوري المحلي، سيكون الفريق مطالب بالفوز فيهما إن هو أراد التتويج باللقب، وستقامان في 12 و15 من شهر ماي الجاري.