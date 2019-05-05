حاتم عمور حاضر في أعمال تلفزية في شهر رمضان – فيديو

يقدم المغني، حاتم عمور، جنريك، مسلسل “الماضي لا يموت’، الذي يعرض على القناة الأولى، طوال شهر رمضان، ويؤدي بطولته الفنان رشيد الوالي.

وكشف عمور أغنية الجنريك، التي تحمل عنوان إلى راح الغالي”، عبر نشرها، أمس السبت، على قناته في “يوتوب”، ولقيت استحسانا كما هو الحال لباقي أعماله في السنة الحالية.

مسلسل الماضي لا يموت، أنجز تحت إشراف المخرج، هشام الجباري، وتتمحور قصته حول مواقف، وأحداث يمر منها الإنسان في حياته اليومية، وتبرز مدى تأثير الماضي على الحاضر، والمستقبل.

ويشارك في المسلسل إلى جانب البطل، رشيد الوالي، كل من فاطمة خير، وسارة بيرليس، وسعيد آيت باجة، وأحلام الزعيمي، وفاتي جمالي، وممثلون آخرون.