بعد التهميش.. تكريم حارس المنتخب الوطني السابق العراقي والفنانة سلوى الجواهري

حظي اللاعب المغربي المعتزل، عبد اللطيف العراقي، والفنانة سلوى الجواهري، خلال الأسبوع الجاري، بتكريم من طرف تظاهرة ليلة سفراء الفن والرياضة، بعد التهميش، الذي طالهما، واشتكيا منه للجمهور.

وكرمت هذه الدورة كذلك كل من الأخوين المرنيسي، والفنان سعيد الناصري والفنانة نزهة الشعباوي، والإعلامي في قناة الرياضية هشام فرج، وملكة جمال السياحة في العالم المغربية، شيماء بوشان.

وقال بلاغ تظاهرة ليلة سفراء الفن والرياضة إن هذا الحفل اندرج ضمن خطة ترسيخ ثقافة الاعتراف، والاحتفاء بالفعاليات النسائية، والرجالية على حد السواء المرتبطين بمجال الفن، والرياضة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التضامن بين كل المكونات.

وأحيى الحفل فنانون شباب، منهم أميمة أمسعدي، ومراد أسمر، وهبة، ونزهة الشعباوي، وخريج برنامج “ستانداب” عبد الله بركاوي، الملقب بـ”كحلوش”.