اختفاء 3 تلميذات بطريقة غريبة والعثور على إحداهن داخل محطة طرقية 

عرفت مدينة أزيلال، أول أمس الجمعة، حادث اختفاء ثلاث تلميذات قاصرات من إحدى المؤسسات التعليمية، ما استنفر مختلف المصالح الأمنية، قصد معرفة تفاصيل هذه القضية، التي أثارت الرعب، والهلع في صفوف عائلات القاصرات.

وكانت لدى عائلات المختفيات شكوك تحوم حول اختطافهن من طرف أشخاص مجهولين، بعد تأخرهن في الالتحاق بمنازلهن.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن مصالح الشرطة القضائية في أزيلال، فتحت تحقيقا موسعا، إذ تم الاستماع إلى عائلات المختفيات، ما أفضى أن هناك جريمة اختطاف، شارك فيها شابان، وهربا الثلاث تلميذات من أزيلال إلى إحدى الضيعات الفلاحية، نواحي الرباط.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور، ليلة أمس السبت، على إحدى المختفيات في مدينة الفقيه بن صالح، وهي في حالة حرجة داخل المحطة الطرقة في انتظار العثور على الاثنتين الأخريتين، ومعرفة باقي تفاصيل هذه القضية.