مدرب ليفيربول يحسم مشاركة صلاح أمام برشلونة

من المنتظر أن يكون المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفيربول الإنجليزي، حاضرا في مباراة يوم الثلاثاء المقبل، أمام برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أروبا، على الرغم من تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الرأس في مباراة أمس أمام نيوكاستل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وحسب يورن كلوب، مدرب فريق ليفيربول، فإن إصابة صلاح على مستوى الرأس لم تكن مقلقة، ” لقد أكمل مشاهدة المباراة في مستودع الملابس، وتحدث معنا بشكل عادي، أعتقد بأنه سيكون في أتم جاهزيته للمباراة المقبلة”.

ومن المرتقب، أن يؤكد النادي مشاركة صلاح الرسمية في مباراة الثلاثاء، اليوم، بعد أن يجري الفحوصات اللازمة على الرأس.

وأثار صلاح هلع عشاقه ومحبيه، أمس السبت، بعد أن غادر الملعب باكيا، بعد اصطدام عنيف مع حارس نيوكاستل، أفقده الوعي للحظات، وحرمه من إكمال المباراة.

جدير ذكره، أن ليفيربول سيستقبل برشلونة، وهدفه تذويب فارق الثلاث أهداف، التي تلقاها في مباراة الذهاب، وهو الأمر الذي يعتبر مهمة صعبة للفريق، بالنظر لقوة الفريق الإسباني، بالإضافة إلى غياب نجمه البرازيلي، فيرمينيو، بسبب الإصابة.