ألمانيا: غرامات لزيادة معدلات التطعيم ضد الحصبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مع تسجيل 203 حالة إصابة بالحصبة في ألمانيا، في الأسابيع العشرة الأولى من عام 2019، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، اقترح وزير الصحة الألماني ينس شبان، فرض غرامات على أولياء أمور الأطفال في سن الدراسة الذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة، قد تصل إلى 2500 يورو، وسط مخاوف من إمكانية عودة ظهور الوباء شديد العدوى والذي قد يؤدي إلى الوفاة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

ونقلت صحيفة "بيلد إم سونتاغ" الأسبوعية، عن شبان قوله إن أولياء الأمور الذين لا يستطيعون إثبات تلقي أطفالهم اللقاح للحصبة، قد يجبرون على دفع الغرامة، مُقترحا منع الأطفال الذين لم يتلقوا لقاحات ضد الحصبة من الذهاب إلى دور الرعاية النهارية لحماية صغار السن أو غير القادرين طبيا على الحصول على لقاحات الحصبة.

بدوره، رحب رئيس الجمعية الطبية الألمانية، فرانك أولريخ مونتغمري، اليوم الأحد، بمقترح شبان وقال خلال مقابلة مع مجموعة "آر إن دي" الإعلامية الألمانية إنها "خطوة مهمة في الوقت المناسب"، في وقت تُثير فيه الإجراءات الطبية الإجبارية ومنها التطعيمات، حساسية سياسية في ألمانيا.

ولم يتضح ما إذا كان مقترح شبان الذي لم تناقشه الحكومة بعد، سوف ينفذ أم لا، غير أن هناك مخاوف من أن يعاود المرض الذي أمكن السيطرة عليه مرة، الظهور كتهديد خطير دفع الخبراء للدعوة لتكثيف حملات التطعيم، لأنه إذا تم تحصين أكثر من خمسة وتسعين بالمائة من السكان بالتطعيم الجيد، فلا يمكن للحصبة أن تنتشر بسهولة وسيمكن احتوائها بشكل فعال، وفق الخبراء.

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وكانت سويسرا قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وفاة شخصين جراء الحصبة هذا العام؛ أحدهما رجل لم يتلق التطعيم في الثلاثين من عمره تقريبا والثاني رجل في السبعين من عمره كانت مناعته ضعيفة لأنه كان مصابا بالسرطان.

غير أن بعض المناطق التي تضم أطفالا أو بالغين غير مطعمين، قد يتسببوا في تزايد أعداد الإصابات، كما حدث مؤخرا في الولايات المتحدة حيث سجلت أكثر من سبعمائة حالة إصابة بالحصبة هذا العام في تفشي لم يتسن السيطرة عليه بعد.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن أوروبا ككل؛ سُجلت بها 82596 حالة إصابة بالحصبة العام الماضي واثنتين وسبعين حالة وفاة جراء الإصابة بالعدوى.

كما سُجلت في جهات سياحية رائجة مثل فرنسا وإيطاليا، ما يزيد عن 240 حالة إصابة بالحصبة، خلال الفترة من آذار/ مارس 2018، وحتى شباط/ فبراير 2109، بحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فيما سجلت اليونان أكثر من ألف وأربعمائة حالة إصابة بالحصبة، كما سجلت بريطانيا ما يزيد على تسعمائة حالة خلال نفس الفترة.