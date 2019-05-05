الجيش اليمني يعلن أسر 100مسلح حوثي بينهم قياديين في الضالع

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، الأحد، مواقع واسعة في محافظة الضالع.

كما تمكنت من أسر أكثر من 100 مسلح حوثي إثر معارك عنيفة.

وذكر الجيش اليمني، في بيان، إن قواته نجحت في استعادة السيطرة على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من أسر 110 عناصر حوثية، بينهم قائد ميداني كبير يدعى العميد يحيى الكبسي، وإلى جانبه قائد آخر لم يكشف عن هويته.

وأسفرت المواجهات، التي ما تزال مستمرة حتى مساء الأحد، عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وفرار عشرات آخرين، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على 15 دورية ومدرعة وآليات قتالية أخرى خلال المعارك.

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وبيّن أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات، لمهمة استكمال عملية التحرير والتطهير الواسعة للقضاء على وجود المليشيا الحوثية في الضالع.





وفي محافظة الجوف، شمالي اليمن، باغتت قوات الجيش بهجوم عنيف عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الوجف بمديرية خب الشعف.

ودارت خلال الهجوم مواجهات عنيفة، استخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.

وسبق أن تكبدت مليشيا الحوثي العديد من الخسائر البشرية والمادية في مختلف جبهات اليمن بفعل ضربات الجيش والمقاومة وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية.