الانتخابات المحلية تزيد صعوبات بريطانيا في البريكست

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من المتوقع أن تلقي الانتخابات المحلية في بريطانيا بظلالها على ملف خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي بالفعل يشهد تعثرا كبيرا على كل المستويات السياسية

من المتوقع أن يتأثر المشهد السياسي في بريطانيا بنتائج الانتخابات المحلية، التي شهدت اهتزازا واضحا في شعبية حزبي المحافظين والعمال على حد سواء، ما منح مؤشرات واضحة بانعكاس ذلك على المشهد السياسي في البلاد. الانتخابات المحلية التي شهدت هزيمة الحزبين الرئيسيين في بريطانيا أعطت انعكاسًا واضحًا لمدى التخبط الذي تعانيه بريطانيا في عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، وذلك في ظل فشلها في التوصل إلى صيغة تضمن الخروج باتفاق مُرضٍ مع بروكسل.

وفي تعليقها على الانتخابات المحلية، رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين لم يخرج منتصرا من هذا المعترك، إلا أنه كان أفضل حالا من المحافظين الذين عاشوا ليلة قاسية. كيف تستغل ماي خسائر حزب العمال بالانتخابات المحلية؟ ورأت أن الديمقراطيين الأحرار استطاعوا تحقيق أداء جيد مقارنةً

وفي تعليقها على الانتخابات المحلية، رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين لم يخرج منتصرا من هذا المعترك، إلا أنه كان أفضل حالا من المحافظين الذين عاشوا ليلة قاسية. كيف تستغل ماي خسائر حزب العمال بالانتخابات المحلية؟ ورأت أن الديمقراطيين الأحرار استطاعوا تحقيق أداء جيد مقارنةً بالنتائج المروعة التي حصلوا عليها في عام 2015، غير أن الفائز الأكبر كان أصغر الأحزاب في البلاد، والذين استغلوا حالة الجمود السياسي في وستمنستر، وفشل أي من الأحزاب الكبرى في إظهار سيطرة كاملة على المشهد في البلاد.

وأكدت الجارديان أن حزب الخضر قد يكون هو الفائز الأكبر من الاستحقاق، مدعومًا بحالة من التوافق حول السياسات البيئية التي يسعى إلى اتباعها بشكل رئيسي. Advertisements وبالنظر إلى أبرز القضايا الوطنية في بريطانيا، فإن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيتأثر أيضًا بتوجه الناخبين، الذين رأوا أن حزبي وستمنستر الرئيسيين قد فشلا في تحقيق النتائج التي خرج بها الاستفتاء في عام 2016، كما أنهما أيضًا فشلا في العثور على طريقة لرفضها.

وغالبًا ما يُنظر إلى الانتخابات المحلية على أنها اختبار للرأي العام في الأعوام ما بين الانتخابات الوطنية، التي تظهر حالة الغضب العام لدى الشعب البريطاني، وكان أكبر دليل على ذلك نسبة المشاركة التي كانت متماشية مع السباقات الديمقراطية المحلية السابقة خلال هذا العقد، حيث حضر ثلث الناخبين فقط. حزب ماي يقترب من خسارة 1100 مقعد بالانتخابات المحلية وعلى الرغم من أن نسبة الحضور تشير إلى حالة الغضب التي يعيشها الشارع البريطاني، فإن هذه الحقيقة تجعل من المستحيل الحصول على قراءة مفصلة لصورة الانتخابات المحلية.

ووفقا لتقديرات الصحيفة البريطانية، فإن كوربين بدا لا يواجه منافسة على زعامة المعارضة، لكنها رأت أنه يجب أن يكون قلقًا بالنظر إلى أنه حقق أداءً أقل من عام 2015، ومع ذلك يجب أن يكون هناك قلق من أن اعتماده على الناخبين الأكبر سنا والأقل تعليمًا من الطبقة العاملة والخريجين الأصغر سنا من الليبراليين سيكون مهددًا في المستقبل القريب، لا سيما حال فشله في تحقيق نتيجة مُرضية لتلك الفئات في عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن فقدان معاقل الحزب يجب أن يثير موجة من الشك لدى أولئك الذين يعتقدون أن بريطانيا بحاجة ماسة إلى حكومة عمالية فعالة.

وبشكل إجمالي، ترى الصحيفة أن نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا يمكن أن تفكك السياسة البريطانية بشكل أكبر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية. المملكة تنهار.. إسكتلندا تطلب الانفصال عن بريطانيا وأوضحت أن هناك درسًا لكل من حزبي العمال والمحافظين، يتلخص في أنهما لا يمكن أن يربحا بسهولة مع استمرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا مكاسب حقيقية، مؤكدة أن هناك أطرافا سياسية اتضحت إمكانية استغلالها للواقع السياسي الذي تعيشه لندن في ظل الأزمات التفاوضية مع بروكسل من ناحية، وفشل الحكومة في إقناع مجلس العموم بصيغ اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من جانب آخر.

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