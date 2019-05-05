بن راشد يوجه بصرف 26 مليوناً لملاك لوحات مركبات الأجرة.. تشمل هؤلاء

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصرف 26 مليوناً و30 ألف درهم، مكافأة إضافية لملاك لوحات مركبات الأجرة الخاصة بالمواطنين المشغلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز.
وستبدأ "طرق دبي" في تسليم مكافأة عام 2018 لمستحقيها، بالإضافة للمبالغ المستحقة لهم سنوياً اعتباراً من مع بداية شهر رمضان.
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