شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب السلمي في بيان له اليوم (الأحد) عن إدانته واستنكاره للتصعيد الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، واستمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني بباقي الأراضي المحتلة.