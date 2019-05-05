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البرلمان العربي يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب السلمي في بيان له اليوم (الأحد) عن إدانته واستنكاره للتصعيد الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، واستمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني بباقي الأراضي المحتلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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