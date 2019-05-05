شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تهاجم مقراً للشرطة في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

قال مسؤولون أفغان وحركة طالبان اليوم (الأحد) إن انتحارياً من الحركة فجر سيارة ملغومة كان يقودها عند مقر للشرطة في شمال أفغانستان، وأعقبت ذلك اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن.

ولم يعرف عدد القتلى، لكن محب الله حبيب مدير قطاع الصحة الإقليمي في مدينة بل خمري قال إن 40 شخصاً على الأقل أُصيبوا.