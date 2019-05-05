اخبار العالم

طالبان تهاجم مقراً للشرطة في أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تهاجم مقراً للشرطة في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

قال مسؤولون أفغان وحركة طالبان اليوم (الأحد) إن انتحارياً من الحركة فجر سيارة ملغومة كان يقودها عند مقر للشرطة في شمال أفغانستان، وأعقبت ذلك اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن.

ولم يعرف عدد القتلى، لكن محب الله حبيب مدير قطاع الصحة الإقليمي في مدينة بل خمري قال إن 40 شخصاً على الأقل أُصيبوا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تهاجم مقراً للشرطة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا