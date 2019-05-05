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إسرائيل تقتل قيادياً في حماس

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جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قتلت إسرائيل قيادياً في حركة حماس التي تدير قطاع غزة، اليوم (الأحد)، فيما وصفها الجيش بضربة موجهة.

وقال بيان عسكري إن القيادي يدعى حامد أحمد عبد الخضري، وكان مسؤولا عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.

وذكر شهود أن الخضري قُتل في ضربة جوية على سيارته.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه أمر قواته بمواصلة «الضربات المكثفة» على المسلحين في قطاع غزة، مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.


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