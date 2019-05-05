شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في غزة ومصرع إسرائيليين بعسقلان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)قالت الشرطة الإسرائيلية أن شخصين (إسرائيليين) قتلا بانفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، اليوم (الأحد)، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الشرطة إن الصاروخ أصاب منطقة صناعية في المدينة بالقرب من حدود غزة.
من جهة ثانية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس، عن مقتل مواطن فلسطيني اليوم، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف حتى منذ السبت الماضي خمسة شهداء حتى الآن.
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