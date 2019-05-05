الوزير يوبخ نائب رئيس السكة الحديد لإهانته الركاب على «فيسبوك»

تحرير:صديق العيسوي انتقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع المسافات القصيرة والطويلة، بعد نشره تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، يهاجم فيها المواطنين المتزاحمين على شبابيك حجز التذاكر، بعد قرار الوزير بتغريم الركاب الذين يستقلون القطارات دون تذاكر، قائلا: "نخاف منختششيش".. وعلمت "التحرير" من مصادر بوزارة النقل، أن "الوزير" -عقب عودته من المشاركة في منتدى الحزام والطريق بالصين- عقد اجتماعا مع قيادات هيئة السكك الحديدية، وأثناء مصافحته القيادات...

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