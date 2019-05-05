خليل: كل القوى أقرت عام 2006 أن مزارع شبعا لبنانية وهذا الموضوع خارج دائرة النقاش

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أن "إجتماع ​عين التينة​ كان إيجابيا وتركز حول المصالحة بين "​حزب الله​" و​الحزب التقدمي الإشتراكي​".

وفي تصريح للصحفيين بعد انتهاء الإجتماع، أوضح أن "كل القوى أقرت على ​طاولة الحوار​ عام 2006 بأن ​مزارع شبعا​ لبنانية وهذا الموضوع خارج دائرة ​النقاش​".

يذكر أن اجتماعا عقد في عين التينة برئاسة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حضره وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ والوزير السابق ​غازي العريضي​ ومعاون الأمين العام لـ "حزب الله" ​حسين الخليل​ ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب ​وفيق صفا​ ووزير المال علي حسن خليل ومستشار رئيس مجلس النواب ​أحمد بعلبكي​.