البعريني: لن نتساهل مع اي تسلل ليلي لبعض الشاحنات لرمي النفايات في مناطقنا

دان عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ "ما يحصل في عكار من تسلل ليلي لبعض ​الشاحنات​ لرمي ​النفايات​ في مناطقنا تحت جنح الظلام"، مشيراً الى "اننا نحذر من أننا لن نقبل بهذا الامر تحت أي ظرف من الظروف، ونناشد الجهات الرسمية المعنية اتخاذ التدابير العاجلة فوراً ومن دون مماطلة لوضع حد لهذه الارتكابات الخطيرة".

وفي بيان له، أوضح البعريني "أننا ننبه الى اننا لن نتساهل مع هذا الامر ابداً، بل ستكون لنا خطوات ميدانية مناسبة في حال عدم انهاء هذه المخالفات، وقد اعذر من انذر".