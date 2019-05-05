ترأس رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ اجتماعاً حضره عن الحزب التقدمي الإشتراكي: الوزير السابق ​غازي العريضي​ والوزير ​وائل أبو فاعور​، وعن "​حزب الله​" المعاون السياسي للأمين العام للحزب ​حسين خليل​ ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق ​وفيق صفا​، وعن "​حركة أمل​" الوزير ​علي حسن خليل​ و​أحمد بعلبكي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري ترأس اجتماعا بحضور حزب الله والتقدمي الإشتراكي واتفاق على استكمال النقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.