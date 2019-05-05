أكدت قيادتا الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" في البقاع "رفض العقوبات الجديدة التي اقرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحق ايران بسبب وقوفها الدائم الى جانب القضية الفلسطينية"، واعربوا عن "بالغ استنكارهم للاعتداءات الصهيو_ اميركية على القطر العربي السوري، التي تهدف كسر الحلقة الرئيسية في المشروع المقاوم".
وأدان المجتمعون "العدوان الاسرائيلي الجديد على قطاع غزة واكدوا على تضامنهم ووقوفهم بكل الامكانات المتاحة الى جانب المقاومة الباسلة في غزة". واشادوا "بثبات الاهل وصمودهم في القطاع الذين يمثلون رأس الحربة في مواجهة المشاريع التي تستهدف الامة العربية والاسلامية بإعلانهم يوم الجمعة من مسيرات العودة " جمعة الجولان المحتل".
وشجب المجتمعون "كل عمليات التطبيع المجانية الجارية من بعض العرب مع الكيان الصهيوني"، وشددوا على "ضرورة تعزيز العلاقة الفلسطينية اللبنانية، واقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتعزيز صمود المخيمات حتى تحقيق العودة"، مؤكدين "استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم تعزيز نهج المقاومة والحفاظ على مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية وحزب الله بالبقاع: نرفض كل عمليات التطبيع المجانية الجارية مع اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.