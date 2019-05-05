اسحق شارك في قداس الاحد في سيدني والتقى الجالية اللبنانية

شارك عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق وعقيلته في قداس الاحد في دير مار شربل في بانشبول - سيدني، حيث رفعت الصلاة لراحة نفس رفيقه في "القوات اللبنانية" الراحل امين نجم من اده البترون.
ورحب الاب انطوان طعمة الذي ترأس الذبيحة الإلهية، يعاونه الاب ايلي رحمه خلال العظة "بالنائب اسحق ابن حصرون المشرفة على وادي قاديشا جار أرز الرب وجار القديس شربل"، متمنيا له "زيارة ناجحة الى استراليا وللقوات اللبنانية التوفيق في خدمة وطننا الحبيب لبنان"، مشيراً الى أنه "نحن كلنا امل بان وزراء ونواب "القوات اللبنانية" سيبذلون كل جهدهم من اجل إنقاذ لبنان".
وبعد القداس، التقى اسحق حشدا من ابناء الجالية، ثم أولم الاب طعمه ورهبان الدير على شرفه، في حضور مسؤول مقاطعة استراليا في "القوات اللبنانية" طوني عبيد ورئيس مركز سيدني جهاد داغر ورئيس مركز ملبورن سعيد حداد ومسؤول العلاقات العامة داني جعجع ومستشار القوات سليم الشدياق.
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