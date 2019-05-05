حزب الله والفصائل الفلسطينية في بعلبك استنكروا العدوان على غزة

عقدت قيادتا الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" في البقاع، اجتماعا في مكتب الحزب في مدينة بعلبك، وناقش المجتمعون المستجدات اللبنانية والفلسطينية، وأصدروا بيانا استنكروا فيه "العدوان الجديد للعدو الصهيوني على قطاع غزة"، وأكدوا "تضامنهم ووقوفهم بجانب المقاومة الباسلة في غزة"، ونوهوا ب"ثبات الأهل وصمودهم في القطاع وهم يمثلون رأس الحربة في مواجهة المشاريع التي تستهدف الأمة العربية والاسلامية بإعلانهم يوم الجمعة من مسيرات العودة "جمعة الجولان المحتل".
ورفضوا "العقوبات الجديدة التي أقرها الرئيس الاميركي بحق الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب وقوفها الدائم بجانب القضية الفلسطينية"، واستنكروا "الاعتداءات الصهيو-أميركية على القطر العربي السوري، والتي تهدف لكسر الحلقة الرئيسية في المشروع المقاوم، وكذلك كل عمليات التطبيع المجانية من بعض العرب مع الكيان الصهيوني"، وشددوا على "ضرورة تعزيز العلاقة الفلسطينية - اللبنانية وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتعزيز صمود المخيمات حتى تحقيق العودة، وعلى استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم تعزيز نهج المقاومة والحفاظ على مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".
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