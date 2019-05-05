حزب الله والفصائل الفلسطينية في بعلبك استنكروا العدوان على غزة

عقدت قيادتا ​الفصائل الفلسطينية​ و"​حزب الله​" في ​البقاع​، اجتماعا في مكتب الحزب في ​مدينة بعلبك​، وناقش المجتمعون المستجدات اللبنانية والفلسطينية، وأصدروا بيانا استنكروا فيه "العدوان الجديد للعدو الصهيوني على ​قطاع غزة​"، وأكدوا "تضامنهم ووقوفهم بجانب ​المقاومة​ الباسلة في غزة"، ونوهوا ب"ثبات الأهل وصمودهم في القطاع وهم يمثلون رأس الحربة في مواجهة المشاريع التي تستهدف الأمة العربية والاسلامية بإعلانهم يوم الجمعة من مسيرات العودة "جمعة ​الجولان​ المحتل".

ورفضوا "العقوبات ​الجديدة​ التي أقرها الرئيس الاميركي بحق ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية بسبب وقوفها الدائم بجانب ​القضية الفلسطينية​"، واستنكروا "الاعتداءات الصهيو-أميركية على القطر العربي السوري، والتي تهدف لكسر الحلقة الرئيسية في المشروع المقاوم، وكذلك كل عمليات التطبيع المجانية من بعض العرب مع الكيان الصهيوني"، وشددوا على "ضرورة تعزيز العلاقة الفلسطينية - اللبنانية وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتعزيز صمود المخيمات حتى تحقيق العودة، وعلى استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم تعزيز نهج المقاومة والحفاظ على مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".