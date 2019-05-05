أكد وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "الى النائب ​سامي الجميل​، حر أن تتكيف مع ​سياسة​ "العربية"، ولكن من الخطير أن تثير الفتنة في وطنك من منابر إعلامية غريبة. من نشأ على شيء شاب عليه".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي للجميل: من الخطير اثارة الفتنة في وطنك من منابر إعلامية غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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