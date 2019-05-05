طارق المرعبي: لإطلاق عجلة الإنماء في عكار

دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، خلال جولة في جبال ​عكار العتيقة​، الى "إطلاق عجلة الانماء والخدمات في عكار وخصوصا تعبيد الطرقات لأن واقع الطرق العامة والفرعية في حال يرثى لها".

ولفت إلى "أننا على عتبة الصيف، فكيف لجبالنا أن تنعم بأنشطة سياحية واستقبال زوار في ظل هذا الواقع الانمائي الهش؟"

وتحدث عن "جمال طبيعة عكار وبيئتها وجبالها وثرواتها الحرجية التي تتنوع فيها الاشجار والنباتات وهي في الشتاء موطن للثلج ومقصد لهواة التزلج الحر".