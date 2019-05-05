12 مصابا اثر تحطم زجاج احد المعارض في جبيل

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على نقل ثلاثة مصابين الى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لستة جرحى آخرين أصيبوا جراء تحطم زجاج داخل احد المعارض في جبيل. كما نتج عنه ثلاثة مصابين اخرين تم نقلهم الى مستشفى آخر في المنطقة من قبل جهات اخرى لتلقي العلاج اللازم.

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