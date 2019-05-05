إصابة حرجة لمستوطن نتيجة القصف من غزة ودوي صافرات الإنذار في الجنوب

أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن إصابة مستوطن يبلغ من العمر 25 عاما إصابة حرجة نتيجة القصف من ​قطاع غزة​، مشيرة إلى أنه نقل إلى ​مستشفى​ سوروكا وأن وضعه غير مستقر.

بدورها، لفتت القناة الـ 12 الإسرائيلية إلى دوي المزيد من الإنذارات في جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة العمل ب​السكك الحديدية​ بين كريات جات و​بئر السبع​ قريبا.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن دوي سافرات الإنذار في مستوطنة لخيش وفي شاطئ ​عسقلان​

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.