أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن إصابة مستوطن يبلغ من العمر 25 عاما إصابة حرجة نتيجة القصف من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى سوروكا وأن وضعه غير مستقر.
بدورها، لفتت القناة الـ 12 الإسرائيلية إلى دوي المزيد من الإنذارات في جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة العمل بالسكك الحديدية بين كريات جات وبئر السبع قريبا.
فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن دوي سافرات الإنذار في مستوطنة لخيش وفي شاطئ عسقلان
وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حرجة لمستوطن نتيجة القصف من غزة ودوي صافرات الإنذار في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.