الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا للفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة

نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن ​الجيش الإسرائيلي​ إعلانه عن قصف طائراته أهدافا للفصائل الفلسطينية في مناطق حدودية شمال ​قطاع غزة​ منذ بعض الوقت.

كما أفادت قناة "​الميادين​" بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المطاحن في خانيونس جنوب القطاع.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.