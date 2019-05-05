دوي صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل وإصابة 4 أشخاص في أشكول

أفاد موقع "​جيروزاليم بوست​" الإسرائيلي عن إصابة 4 أشخاص بجروح بعد استهداف مصنع في ​أشكول​ بصاروخ أطلقته ​الفصائل الفلسطينية​ من ​قطاع غزة​، مشيراً إلى أن صافرات الإنذار دوت في مناطق جنوب إسرائيل.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرئياي أن عاملا أجنبيا يبلغ من العمر ثلاثين عاماً أصيب نتيجة القصف الذي استهدف أشكول.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.