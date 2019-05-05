الجيش الإسرائيلي والشاباك: اغتيال المسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حماس والجهاد

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ و​الشاباك​، في بيان مشترك، عن "اغتيال حامد أحمد الخضري الذي كان المسؤول عن تحويل مبالغ نقدية هائلة من ​إيران​ إلى حماس والجهاد في ​قطاع غزة​".

ولفت الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام إلى "أننا سنواصل إحباط المحاولات الإيرانية لتنفيذ عمليات إرهابية ضدنا من القطاع من خلال تمويل التنظيمات الإرهابية الموالية لها أي حماس والجهاد وغيرها".

وكانت قناة "الحدث" قد أفادت عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف ​سيارة​ وسط قطاع غزة من قبل ​الطيران الإسرائيلي​.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.