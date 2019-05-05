وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 13 فلسطينيا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة منذ الجمعة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ​تقارير​ عن ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في غزة أكدت فيها أن عدد القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الجمعة ارتفع إلى 13 شخصا بينهم ثلاثة من حركة "الجهاد الإسلامي" وثلاثة من حركة "حماس" إضافة إلى إصابة 70 شخصاً إصابات متفاوتة".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن الوزارة إعلانها مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين نتيجة غارة استهدفت وسط ​قطاع غزة​.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت عن مقتل ثلاثة إسرائيلية جراء سقوط ​قذيفة​ صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مبنى بمدينة ​عسقلان​ جنوبي إسرائيل.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.