كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف ناقلة جند بصاروخ كورنيت

اعلنتغرفة العمليات المشتركة للكتائب الفلسطينية أن ​كتائب القسام​ و​سرايا القدس​ استهدفتا ناقلة جند إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى ب​صاروخ​ كورنيت. وعلى الأثر اعلن الجيش الاسرائيلي منطقة شرق جباليا منطقة عسكرية مغلقة.

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