مقتل ضابط استخبارات إسرائيلي وإصابة جنديين بجروح حرجة في هجوم عسقلان

اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية عنمقتل ضابط استخبارات إسرائيلي وإصابة جنديين بجروح حرجة في هجوم عسقلان.
وكان الاعلام قد تحدث عن إصابة جنديين اسرائيليين في صواريخ سقطت في أشكول كانوا يستقلون في حافلة عسكرية.
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