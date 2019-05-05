مقتل ضابط استخبارات إسرائيلي وإصابة جنديين بجروح حرجة في هجوم عسقلان

اعلنت ​وسائل الاعلام​ الاسرائيلية عنمقتل ضابط استخبارات إسرائيلي وإصابة جنديين بجروح حرجة في هجوم عسقلان. وكان الاعلام قد تحدث عن إصابة جنديين اسرائيليين في ​صواريخ​ سقطت في ​أشكول​ كانوا يستقلون في ​حافلة​ عسكرية.

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