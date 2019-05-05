إعلام إسرائيل: من قرارات جلسة الكابينيت المنعقدة عدم القبول بإقتراح هدوء مقابل هدوء

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه "من قرارات جلسة الكابينيت المنعقدة حاليا عدم القبول بإقتراح هدوء مقابل هدوء"، مشيرةً الى أنه "تم الإتفاق في الجلسة على تكثيف الضربات على ​قطاع غزة​".

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