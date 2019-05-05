الحدث: مقتل فلسطيني بقصف سيارته في غزة

ذكرت قناة "الحدث" أن فلسطينيا قتل وأصيب آخر بعد قصف ​الطيران الإسرائيلي​ لسيارته وسط غزة.

وأفادت قناة "الميادين" عن استهداف المروحيات الإسرائيلية مرصدا للمقاومة شرق غزة.

وأكدت وسائل إعلام إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط ​قذيفة​ صاروخية أطلقت من ​قطاع غزة​ على مبنى بمدينة ​عسقلان​ جنوبي إسرائيل.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.