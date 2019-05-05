مقتل 5 على الأقل في هجوم لطالبان على مقر الشرطة بشمال أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن خمسة أعضاء على الأقل من قوات الأمن الوطني الأفغانية قُتلوا في هجوم شنته حركة طالبان على مقر للشرطة الإقليمية في إقليم باغلان.

وقال نائب مدير الصحة العامة للإقليم، أحمد باريز ساهيبزاده لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 41 آخرين على الأقل، من بينهم 30 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في مدينة بول-اي-خمري، عاصمة الإقليم.

وأضاف أن عدد الضحايا ربما يرتفع، حيث أن المعركة لم تنته.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي إن ثلاثة مهاجمين قُتلوا برصاص الشرطة، بينما فجر آخر نفسه في الهجوم الأول بسيارة مفخخة.

وأضاف رحيمي أن قوات الشرطة الخاصة تواصل عمليتها لإخلاء المسلحين.

وقال أسد الله شاهباز عضو المجلس الإقليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم بدأ حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف مساءا (0800 بتوقيت جرينتش) في مدينة بول-أي-خمري، عاصمة إقليم باغلان، بعد أن فجر مهاجم انتحاري بحركة طالبان مركبة مليئة بالمتفجرات، خارج المنشأة، بعدها دخل عدد من المسلحين إلى المجمع.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.