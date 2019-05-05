"خنقت نور علشان حلق فالصو".. ننشر اعترافات قاتلة ابنة صديقتها في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أدلت "سلوى.أ" المتهمة بقتل ابنة صديقتها الطفلة "نور – 9 سنوات"، في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية حول الحادث أمام النيابة العامة.

وقالت المتهمة، إنها والدة المجني عليها تركت ابنتها معها حتى تذهب لقضاء بعض المتطلبات المنزلية، لكنني خُنت الأمانة، قائلةً: "أم نور سابت بنتها عندي علشان تنزل تروح مشوار، وطمعت في الحلق بتاعها".

وتابعت المتهمة: "أم نور طلبت مني عدم السماح لابنتها بالنزول إلى الشارع واللعب مع الأطفال، وبدأت أنا وزوجي في الترتيب لعملية القتل طمعًا في الحلق الذهبي الذي ترتديه نور".

وأضافت المتهمة في اعترافاتها: "أمسكت بـ"نور" لشل حركتها وخنقها زوجي مستخدمًا "إيشارب"، وبعد وفاتها اكتشفنا أن القرط الذي ترتديه ليس ذهبيًا"، قائلةً: "كنت فاكرة الحلق دهب طلع فلصو.. وعرفت بعد ما قتلتها".

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وأكدت أنها لجأت بالاشتراك مع زوجها إلى وضع جثة الطفلة داخل جوال وإلقاءها على شاطئ ترعة الدلجمون في مركز كفر الزيات حتى تبعد الشبهة الجنائية عنها.

وأشارت المتهمة إلى أنها أخبرت والدة المجني عليها عقب عودتها إلى المنزل وسؤالها عن ابنتها، أن الطفلة غافلتها وخرجت للعب مع الأطفال في الشارع ولم تعد حتى الآن.

تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ إلى قسم الشرطة لتبدأ عمليات البحث التي أسفرت عن اكتشاف جثة الطفلة داخل جوال ملقاة على شاطئ ترعة الدلجمون.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث أن المجني عليها شوهدت في لحظات الأخيرة بصحبة المتهمة، وبتضييق الخناق عليها انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المبين، بمساعدة زوجها "محمد. م".

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالة أوراقها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين بعد ضبطهما.