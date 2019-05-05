رسمي / نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي

تم ظهر اليوم 03 ماي 2019 نشر الإتفاقية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
وينصّ الرائد الرّسمي على أنّ أحكام الإتفاقية تطبيق على سائر المؤسسات الناشطة في مجال الصحافة والإعلام والنشر وعلى الصحفيين المحترفين طبق الفصلين الأوّل والثّاني منهما وذلك ما لم تتعارض مع التّشريع الجاري به العمل.
ويذكر أن نقابة الصحفيين كانت دعت رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية إلى نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي، عن طريق عدل منفّذ وأنّ إمضاء الوزير لهذه الإتفاقية يعدّ قبولا ولا يمكن التّراجع عنه.
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