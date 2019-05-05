أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اغتال مسئولا بارزا في حركة حماس بغارة وسط غزة.
وأفادت وكالة معا بأن الطائرات الإسرائيلية اغتالت قائدا ميدانيا، بعد ظهر يوم الأحد، باستهداف سيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن مواطنا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.
وأكدت الصحة مصرع المواطن حامد أحمد الخضري (34 عاما) من سكان مدينة غزة خلال القصف.
وقال بيان عسكري إسرائيلي إن حامد أحمد عبد الخضري كان مسئولا عن تحويل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.
وتُعد هذه العملية الأولى لاغتيال نشطاء وسط مدينة غزة، خلال جولة التصعيد الحالي، فيما قتل عدد من المقاومين خلال مهام ميدانية قرب الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعلن اغتيال مسئول بارز في حركة حماس بغارة وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.