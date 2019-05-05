قوات الاحتلال تعلن اغتيال مسئول بارز في حركة حماس بغارة وسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اغتال مسئولا بارزا في حركة حماس بغارة وسط غزة.

وأفادت وكالة معا بأن الطائرات الإسرائيلية اغتالت قائدا ميدانيا، بعد ظهر يوم الأحد، باستهداف سيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مواطنا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وأكدت الصحة مصرع المواطن حامد أحمد الخضري (34 عاما) من سكان مدينة غزة خلال القصف.

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وقال بيان عسكري إسرائيلي إن حامد أحمد عبد الخضري كان مسئولا عن تحويل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.

وتُعد هذه العملية الأولى لاغتيال نشطاء وسط مدينة غزة، خلال جولة التصعيد الحالي، فيما قتل عدد من المقاومين خلال مهام ميدانية قرب الحدود.