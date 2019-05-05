وزارة الهجرة تتدخل لإنهاء مأساة الطفلين محمود ومروان الممنوعين من السفر لأمريكا

فى استجابة سريعة لما نشرته الوفد عن مأساة محمود ومروان الطفلان الممنوعان من السفر الى أمريكا للإقامة مع والدتهما التى تدرس الدكتوراه فى جامعة ميريلاند ، علمت الوفد |أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج الوزيرة نبيلة مكرم عبيد تتدخل لدى المسئولين الأمريكيين لإنهاء أزمة الطفلين

حتى يتمكنا من السفر إلى أمريكا لجمع شمل الاسرة ،وقد درست الوزراة ملف الطفلين وتبين لها انة لا يوجد سبب قانونى يحرم الطفلين من السفر الى امهما وخاصة ان الام تدرس فى امريكا ولديها اقامة بها مدة الدراسة فضلا ان

الطفلين يعيشان بعيدين عن امهما ولا احد يرعاهما بعد وفاة الجدة التى كانت ترعى شئونهما اثناء سفر الام للدراسة ويعيش الان الطفلين مع خالة الام التى تبذل مجهودا كبيرا فى رعايتهما ولكن لا تستطيع ملىء فراغ الام كما ان الطفلين اصبحا يعانيان نفسيا بسبب بعدهما عن حضن الام وعلمت الوفد انن الوزارة مهتمة جدا بحل ازمة الام والطفلين وقد تواصلت مع الام التى تقيم فى امريكا واكدت لها حقيقة وملبسات الازمةومن المتوقع ان يحصل الطفلين على تاشيرة دخول لامريكا بعد تدخل وزيرة الهجرة

وتتزايد ماساة الام والطفلين ان ياتى على الام واولادها شهر رمضان وكل منهما فى جانب ،الام تتجرع مرارة الالم لبعد اطفالها عنها فى هذا الشهر الكريم والطفلان سات حالتهما النفسية بسبب بعدهما عن حضن امهما اكثر من 4شهور ولم يتمكن احدا من اقاربهما سد هذة الفجوة وتعويضهما عن حنان الام ، وفى الوقت الذى ينطلق اذان رمضان اليوم معلنا بدء افطار اول يوم فى شهر رمضان تجلس الام وحيدة حزينة لبعد اطفالها عنها لا تستطيع تناول الافطار مثل باقى الامهات لشعورها بالوحدة لغياب اولادها بينما يمكث الاطفال وحدهما بالقاهرة دون ان يشعرا بفرحة رمضان مثل باقى الاطفال