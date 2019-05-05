موكب ملك تايلاند يجوب شوارع بانكوك بمناسبة تتويجه

جاب موكب ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، الذي جرت مراسم تتويجه الرسمية، أمس السبت، شوارع العاصمة بانكوك، اليوم

الأحد.

وهتف المواطنون الذين وقفوا على جوانب الطرقات خلال مرور الموكب الملكي:

"يحيا الملك".

ومن المتوقع أن يزور الموكب الملكي أهم المعابد البوذية في المدينة وسيحيي المواطنين كجزء من مراسم تتويج رسمية تستمر لمدة 3 أيام.