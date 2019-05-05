منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

واعتبرت المنظمة هذا التصعيد العسكري استمراراً لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.

العدوان على غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، موقعا شهداء وجرحى ودمار في ممتلكات الفلسطينيين المدنية، ومواقع، وأراض، في مختلف المناطق.

وأفادت مصادر محلية ومستشفيات قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء منذ صباح أمس السبت وحتى صباح اليوم، بلغت سبعة شهداء، من بينهم: سيدة وجنينها، ورضيعة، وإصابة 50 مواطنا بجروح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر.

الطيران الحربي الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة، إضافة إلى استهداف للمدفعية والبوارج أكثر من 100 موقع، بينها بنايات، وعمارات سكنية، تضم مؤسسات إعلامية، إضافة إلى قصف وتدمير أراضي ودفيئات زراعية، في القطاع.