كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قذيفة من "حزب الله" لجبران باسيل تُشعل "تويتر".. وتل أبيب تعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت صورة وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خلال زيارته إحدى البلدات بمنطقة جبيل شمالي بيروت، وهو يحمل "قذيفة مستعملة" أهداها له مسؤولون في "حزب الله" جدلا واسعا في لبنان.

وفي منطقة رأس قسطا، قدّم مسؤولون في حزب الله لباسيل قذيفة مستعملة كهدية تذكارية، وكُتب على القذيفة: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على القذيفة الهدية.

وذكرت وسائل إعلام إن هذه القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها "حزب الله" في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد "جبهة النصرة" بشكل انفرادي، ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني.

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وتناقل نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لباسيل حاملا القذيفة.

من جهته علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، على صورة باسيل، قائلا: "وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تلقى هدية جميلة وهي قذيفة أهداها له بكل محبة حزب الله الذي يحتل لبنان في خدمة طهران".