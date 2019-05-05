كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي: قتلنا المسؤول عن نقل الأموال الإيرانية إلى قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل المسؤول عن نقل الأموال الإيرانية إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "صاروخاً انطلق من قطاع غزة أصاب مصنعاً في منطقة عسقلان، ما أدى لإصابة 4 مستوطنين أحدهم جراح خطيرة".

ودمر الجيش الإسرائيلي، 7 بنايات وأكثر من 7 منازل خلال يوم أمس، ضمن تصعيد للقصف المتواصل على قطاع غزة.

