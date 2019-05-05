كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زيارة غير معلنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إلى العاصمة اليمنية، صنعاء ، الأحد، في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وهبط غريفيثس في صنعاء برفقة وفد رسمي، ولكنه لم يدلِ بأي معلومات للصحافيين حول تفاصيل زيارته ومدتها.

ومن المقرر أن يعقد غريفيثس لقاءات مع مسؤولين في ميليشيات الحوثي، تتناول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كخطوة أولية في سبيل الحل السياسي باليمن.

وترافق وصول المبعوث الأممي عن كشف مصادر يمنية، الأحد، أن دفعة أولى من فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وصلت إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غرب اليمن، بعد أشهر من منع ميليشيات الحوثي دخولهم إليها.

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وأفاد مصدر ميداني أن فريقا تقنيا من الأمم المتحدة و23 عاملا وصلو إلى مطاحن البحر الأحمر والتي تحوي مخازنها 51 ألف طن متري من القمح، تكفي لإطعام 3.7 مليون يمني لمدة شهر واحد، وذلك بهدف إعادة تشغيلها، ومحاولة إنقاذ الحبوب المخزنة فيها من التلف.

وحذر مصدر من الحكومة الشرعية، ميليشيات الحوثي من أي استهداف للمطاحن، محملاً إياها مسؤولية تداعيات أي محاولة من هذا النوع.

ومنعت ميليشيات الحوثي الفريق الأممي أكثر من مرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، الواقعة في مناطق سيطرة قوات الشرعية اليمنية، واستهدفتهم بإطلاق النار.